Son dakika haber | İsrail ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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Son dakika haber | İsrail ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü

25.02.2022 11:27
Son dakika haber | İsrail ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü

Son dakika haberleri: İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid ile Baerbock bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lapid ve Baerbock, "Ukrayna'daki durumu ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel sonuçları" ele aldı.

Lapid bu gece de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüşmüş ve Ukrayna'yı terk etmeye çalışan İsraillilerin güvenliğinden duyduğu endişeyi dile getirmişti.

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Ukrayna, İsrail, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İsrail ve Almanya dışişleri bakanları Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


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