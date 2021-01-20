Son dakika haber | İsrailli yetkiliden "Kovid-19 nedeniyle martta yapılacak seçimler ertelenebilir" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | İsrailli yetkiliden "Kovid-19 nedeniyle martta yapılacak seçimler ertelenebilir" açıklaması

20.01.2021 14:51
Son dakika haber | İsrailli yetkiliden

Son dakika gelişmesine göre İsrail Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kish, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşmemesi halinde martta yapılması planlanan erken seçimlerin ileri tarihe ertelenebileceğini söyledi.

İsrail Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kish, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşmemesi halinde martta yapılması planlanan erken seçimlerin ileri tarihe ertelenebileceğini söyledi.

Aynı zamanda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili de olan Kish, İsrail'de bir radyoya yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 salgını ile mücadele ve 23 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çeken Kish, "Eğer seçim yarın yapılacak olsaydı Sağlık Bakanlığı, Merkez Seçim Komisyonuna karantina sona erip, vaka sayıları düşene kadar seçimlerin bir ay ertelenmesini tavsiye ederdi. Seçim için doğru zaman olmadığını söylerdik." dedi.

Muhalefet partilerinin tepkisini çeken açıklamasında Kish, "Bu kadar yüksek enfekte oranıyla ve bu kadar yüksek rakamlarla seçimin arifesine gelirsek, seçimleri nasıl yaparız bilmiyorum." diye konuştu.

Kish, bunun kendi görüşü olduğunu ve lideri Netanyahu'nun yüksek vakalar nedeniyle seçimlerin ertelenmesine dair herhangi bir açıklamasının olmadığını söylese de muhalefet partileri İsrail Başbakanı'na yüklendi.

"Netanyahu İsrail'i diktatörlüğe çevirmek istiyor"

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail Başbakanı'nın seçimleri ertelemeye çalıştığını iddia ederek, "Netanyahu İsrail'i bir diktatörlüğe çevirmek istiyor. Bu erteleme eğilimi depresyona, konsantre olamama ve korkuya bağlıdır. " ifadelerini kullandı.

Meretz lideri Nitzan Horowithz de Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının ikinci duruşmasının karantina nedeniyle ertelenmesine işaret ederek, "Bibi (Netanyahu'nun lakabı) duruşmasını erteledi. Enfeksiyon oranları kampanyasına uymadığı için şimdi de seçimleri ertelemeye çalışıyor. Adaletten kaçmak için her şeyi yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Vakalar düşürülemiyor

İsrail'de 27 Aralık'tan bu yana uygulanan karantina ve Kovid-19 aşısına başlanılmasına rağmen, günlük vakalardaki artış dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dün 10 bin 21 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Son 24 saatte ise 8 bin 511 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 570 bini geçti.

Öte yandan ülkede 2 milyon 256 bin 145 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 536 bin 191 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Milletvekili, Başbakan, 23 Mart, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İsrailli yetkiliden 'Kovid-19 nedeniyle martta yapılacak seçimler ertelenebilir' açıklaması - Son Dakika


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