İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA 13 KASIM'DA ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİNE GEÇİLECEK - Son Dakika

İSTANBUL'da koronavirüs vakalarındaki artış üzerine Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda esnek çalışma sistemine geçilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahkeme ve icra kalemlerinde birer hafta aralıklarla personelin dönüşümlü olarak çalıştırılmasına karar verildi. Esnek çalışma, 13 Kasım, cuma günü itibariyle uygulanmaya başlayacak.

İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nca tüm kalemlere gönderilen yazıda, adliyede koronavirüs salgınının seyrinin giderek arttığı vurgusu yapılarak dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yazıda, "Görev esnasında maske kullanımına daha çok özen gösterilmesi, maskesiz şekilde kalemlerde çalışılmaması, vatandaş ve avukatlarla iletişimlerde sosyal mesafe kurallarına göre işlem yapılması, salgın sürecinde bulaşma riski arttırmasından dolayı kalemler arasında toplu yeme-içme etkinliklerinde bulunulmaması ve zorunlu haller dışında diğer kalem personelleriyle irtibat kurulmaması" belirtildi.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Ayrıca adliyede koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelge kapsamında, personel görevlendirmesi yapılmasında zorluklar yaşanması nedeniyle bu doğrultuda mahkemelerin gerekli tedbirleri alarak kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılma biçimine bakılmaksızın uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği kaydedildi.

Yazıda, "Kalemlerin personel durumlarına göre birer hafta aralıklarla mahkemelerde en az bir, İcra Müdürlüklerinde ise en az bir müdür ve bir icra müdür yardımcısı ve iki icra katibinin dönüşümlü olarak esnak çalışmadan faydalandırılmasına, diğer tüm personellerin görevlerine gelmesi kalemlerde herhangi bir pozitif vakayla karşılaşması durumunda esnek çalışmada olan personelin göreve çağrılmasına" karar verildiği duyuruldu.

Yazıda, koronavirüs vakası tespit edilen mahkeme kalemlerinde söz konusu durumla ilgili olarak birimin kapalı olduğuna dair duyuru asılmaması da istendi. Tedbirler, 13 Kasım cuma günü itibariyle uygulanmaya başlanacak.

- İstanbul