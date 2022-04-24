Son dakika! İstanbul akıl almaz kaza: Pedalları karıştırınca otomobiliyle askıda kaldı - Son Dakika

İstanbul akıl almaz kaza: Pedalları karıştırınca otomobiliyle askıda kaldı

Ortaköy'de kadın sürücü park esnasında pedalları karıştırınca aşağıya uçtu

Kazanın şokunu yaşayan kadın sürücünün annesi yaralandı, araç ise askıda kaldı

İSTANBUL - Ortaköy'de otomobilini park etmeye çalışan kadın sürücü, pedalları karıştırınca birkaç metreden aşağıya uçtu. Akıl almaz kazada, yolcu koltuğunda oturan sürücünün annesi yaralanırken, araç ise askıda kaldı. Kazayı gören bir genç, "Gerçekten oyun paresi gibi olmuş, çok şaşırdık" dedi.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'deki bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü annesiyle birlikte yaşadıkları siteye giren 34 BUB 729 plakalı otomobilin sürücüsü Fatma Ebru Ö. aracını park etmek istedi. Otomatik olan aracıyla vitesi yanlışlıkla geriye takan sürücü ardından gaza basınca araç harekete geçti. Çiti aşan araç birkaç metreden aşağıya uçarak askıda kaldı.

Pedalları karıştırınca aşağıya uçtu

Akıl almaz kaza sonrası neye uğradığını şaşıran kadın sürücü, yaralanan annesini güçlükle araçtan çıkarttı. Kendisinin de çıkmasının ardından çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise sürücünün yaralı annesini yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü kadını da aldığı darbeler nedeniyle bir süre ağrı yaşadı.

"Gerçekten oyun paresi gibi olmuş, çok şaşırdık"

Kazayla ilgili konuşan Berkhan Oğulcan Tatlı, "Ben kaza yaşandıktan sonra geldim itfaiye, ambulans epey bir kişi vardı. Ondan sonra baktım sanırım hanımefendinin kafası dalgın olduğundan otomatik olan araçta vitesi geride unutmuş. Park ederken gaza da basınca aşağıya uçmuş. Hanımefendiyi gördük iyiydi, ekip otosundaydı. Ön kapı açılmayınca arka kapıdan çıkmış. Buraya vinç gelecek aracı alacaklar, çünkü arka taraftan çıkartamazlar. Açıkçası ilk görünce hani oyunlarda arabalar uçar savrulur ya, gerçekten bir oyun paresi gibi olmuş. Çok enteresan, şaşırdık" dedi.

Öte yandan askıda kalan araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılırken, polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.