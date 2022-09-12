Son dakika haber | İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA KARIŞAN AİLELER YUMRUKLARLA BİRBİRİNE SALDIRDI - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA KARIŞAN AİLELER YUMRUKLARLA BİRBİRİNE SALDIRDI

12.09.2022 09:57
Son dakika haber | İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA KARIŞAN AİLELER YUMRUKLARLA BİRBİRİNE SALDIRDI

Son dakika haberleri: ARNAVUTKÖY'de parkta oynayan çocukların yaptığı kavgaya müdahale eden aileler, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

ARNAVUTKÖY'de parkta oynayan çocukların yaptığı kavgaya müdahale eden aileler, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çocukların gözü önünde yaşanan kavgayı çevredekiler ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehir Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre, parkta oynayan çocukların kavgasına büyükler de karıştı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Parkta oyun oynayan çocuklara aldırış etmeyen ailelerin bu kavgası, uzun bir süre devam etti. Kavga sırasında bazı kişilerin kavgayı izledikleri görülürken, bazı vatandaşlar da araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ailelerin kavgası güçlükle sonlandırıldı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Kavga sırasında tekme ve yumrukların kullanıldığı, kadınların panik halinde bağırdıkları görüldü.

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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA KARIŞAN AİLELER YUMRUKLARLA BİRBİRİNE SALDIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINA KARIŞAN AİLELER YUMRUKLARLA BİRBİRİNE SALDIRDI - Son Dakika
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