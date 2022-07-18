İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ

18.07.2022 14:51

Arnavutköy'de çocuklar arasındaki kavgada bir kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı.

Arnavutköy'de çocuklar arasındaki kavgada bir kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan çocuklar panikle kaçışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çocuklardan biri kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan çocuklar panikle kaçtı. Panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ - Son Dakika
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