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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI - Son Dakika

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI

26.01.2022 17:02

ARNAVUTKÖY'de gişelerde yolda kalan TIR'ı trafik polisleri trafik konisiyle karları temizleyerek kurtardı.

ARNAVUTKÖY'de gişelerde yolda kalan TIR'ı trafik polisleri trafik konisiyle karları temizleyerek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy- Hadımköy Otoyolu Gişeleri'nde TIR, kara saplandı. Yardım, trafik polisinden geldi. Bir trafik polisi eline aldığı trafik konisiyle karı temizledi. TIR şoförü daha sonra yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI - Son Dakika
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