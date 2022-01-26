İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE GİŞELERDE MAHSUR KALAN TIR'I TRAFİK POLİSİ KURTARDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de gişelerde yolda kalan TIR'ı trafik polisleri trafik konisiyle karları temizleyerek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy- Hadımköy Otoyolu Gişeleri'nde TIR, kara saplandı. Yardım, trafik polisinden geldi. Bir trafik polisi eline aldığı trafik konisiyle karı temizledi. TIR şoförü daha sonra yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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