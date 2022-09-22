Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1 - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1

22.09.2022 11:14
Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1

Son dakika gelişmesine göre ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler iş yerinin yakınlarındaki bir gecekondu ve 3 katlı binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

------------------------Binadaki yangının görüntüsü -Binanın çevresini saran alevlerin görüntüsü -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesinin görüntüsü

-Mahalle sakinlerinin görüntüsü


YORUMLAR
500
Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü Tekirdağ'da itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi Tekirdağ'da itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:12 Ataşehir'de sahte bilezik satmaya çalışan şahıs, suçüstü yakalandı! Kendisini, "sahte kelimesini anlamadım" diyerek savundu
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:52 Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor! Güne 18,36 seviyesinden işlem görerek başladı
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:20:16. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement