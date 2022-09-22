Son dakika haber... İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE İŞ YERİ YANGINI -1

ARNAVUTKÖY'de bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler iş yerinin yakınlarındaki bir gecekondu ve 3 katlı binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangında ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi.
Görüntü dökümü------------------------Binadaki yangının görüntüsü -Binanın çevresini saran alevlerin görüntüsü -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesinin görüntüsü
-Mahalle sakinlerinin görüntüsü
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