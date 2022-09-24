Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Bolluca yolunda meydana geldi. Servis minibüsü ve hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı. Minibüs, o esnada kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a (27) çarptı. Daha sonra servis aracı yol kenarında ağaçlık alanda bulunan metruk binaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bolluca, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Arnavutköy'de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.