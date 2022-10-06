Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLDİĞİ HASTANENİN KAPISINA ŞERİT ÇEKİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLDİĞİ HASTANENİN KAPISINA ŞERİT ÇEKİLDİ

06.10.2022 14:19

Edinilen son dakika gelişmesine göre ATAŞEHİR'de özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu.

ATAŞEHİR'de özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri videonun sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurmuştu. Hastane, kapısına şerit çekilerek kapatıldı.

Ataşehir'de özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekmiş, konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Hastane, kapısı görevliler tarafından bugün şerit çekilerek kapatıldı. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü.

YORUMLAR
500
Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi Sağlık Bakanı Koca, KKTC'deki 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde konuştu Açıklaması Sağlık Bakanı Koca, KKTC'deki 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi'nde konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLDİĞİ HASTANENİN KAPISINA ŞERİT ÇEKİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:43 Lionel Messi, futboseverlerin hayallerini yıktı: Son turnuvam
19:13 Güney Kıbrıslı taraftarlar Fenerbahçe mücadelesi öncesi küstah açıklamalar yaptı
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 20:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLDİĞİ HASTANENİN KAPISINA ŞERİT ÇEKİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement