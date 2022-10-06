Ataşehir 'de özel bir hastanede personellerin hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekmiş, konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tepki çeken görüntülerin çekildiği özel hastanenin faaliyetlerinin durdurulduğunu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Hastane, kapısı görevliler tarafından bugün şerit çekilerek kapatıldı. Hastaneye hasta kabulünün yapılmadığı öğrenilirken, hastası olan bazı hasta yakınlarının duruma tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLDİĞİ HASTANENİN KAPISINA ŞERİT ÇEKİLDİ - Son Dakika

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