Son dakika haber! İSTANBUL-AVCILAR'DA BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLEN SELİME ÇALIŞKAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber! İSTANBUL-AVCILAR'DA BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLEN SELİME ÇALIŞKAN TOPRAĞA VERİLDİ

19.10.2022 15:21

Son dakika haberleri: AVCILAR'da 4 ay önce eşini kaybettikten sonra yanlız yaşayan Selime Çalışkan, kedilere mama verdiği sırada manevra yapan beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

AVCILAR'da 4 ay önce eşini kaybettikten sonra yanlız yaşayan Selime Çalışkan, kedilere mama verdiği sırada manevra yapan beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti. Çalışkan'ın cenazesi Avcılar'da kılınan namazın ardından Silivri'de toprağa verildi.

Merkez Mahallesi Birsen Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 EE 2707 plakalı beton mikserinin sürücüsü S.M., manevra yaparken Selime Çalışkan'ı ezdi. Sokak kedilerini beslemek üzere yolun karşı tarafına geçmek istediği belirtilen kadının aracın 'kör noktasında' kaldığı öne sürüldü. Beton mikseri sürücüsü S.M. gözaltına alındı.

Selime Çalışkan'ın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi bugün öğle vakti Avcılar Merkez Ulu Camii'ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Çalışkan'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından cenaze Silivri Aliağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selime Çalışkan'ın torunu Tuna Gürsoy, "Artık sokakta yürünemeyeceğini düşünüyorum. Babaannem aklı selim, önünü gören bir insandı. Şoförün büyük ihmali olduğunu düşünüyoruz. İnşaat yapılıyor, bu aracı yönlendiren birileri olması gerek. Orası bir cadde. Şoförün, işyerinin ihmali var" dedi.

Kaynak: DHA
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Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İSTANBUL-AVCILAR'DA BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLEN SELİME ÇALIŞKAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! İSTANBUL-AVCILAR'DA BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLEN SELİME ÇALIŞKAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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