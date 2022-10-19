Selime Çalışkan'ın Adli Tıp Kurumu 'ndan alınan cenazesi bugün öğle vakti Avcılar Merkez Ulu Camii'ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Çalışkan'ın yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törenin ardından cenaze Silivri Aliağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Selime Çalışkan'ın torunu Tuna Gürsoy, "Artık sokakta yürünemeyeceğini düşünüyorum. Babaannem aklı selim, önünü gören bir insandı. Şoförün büyük ihmali olduğunu düşünüyoruz. İnşaat yapılıyor, bu aracı yönlendiren birileri olması gerek. Orası bir cadde. Şoförün, işyerinin ihmali var" dedi.

Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İSTANBUL-AVCILAR'DA BETON MİKSERİNİN ALTINDA KALARAK ÖLEN SELİME ÇALIŞKAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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