Son dakika haber... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

26.09.2022 14:39
Son dakika haber... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Son dakika haberi: Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'taki evinde dün saat 16.30 sıralarında annesi Havva S. bilinmeyen bir nedenle tartışan Ali S., annesini bıçakla öldürüp, kafasını bedeninden ayırarak balkondan sokağa attı. Şüpheli Ali S., daha sonra evi ateşe vererek, kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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