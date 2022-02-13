İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA - Son Dakika

BAKIRKÖY'de bulunan alışveriş merkezinde müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga eden kişiler güçlükle sakinleştirirken, çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.