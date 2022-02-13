Üye Girişi
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA - Son Dakika

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA

13.02.2022 10:39

BAKIRKÖY'de bulunan alışveriş merkezinde müşteriler arasında kavga çıktı.

BAKIRKÖY'de bulunan alışveriş merkezinde müşteriler arasında kavga çıktı. Kavga eden kişiler güçlükle sakinleştirirken, çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde bulunan müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar güçlükle sakinleştirilirken, tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA
İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA

YORUMLAR
500

alışveriş, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 10:57:15. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement