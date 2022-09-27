Son dakika haberi! İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haberi! İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

27.09.2022 07:24
Son dakika haberi! İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKIRKÖY Sadi Konuk Hastanesi önünde iddiaya göre hastaneye yeni geldiği belirtilen hasta yakınlarına yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

BAKIRKÖY Sadi Konuk Hastanesi önünde iddiaya göre hastaneye yeni geldiği belirtilen hasta yakınlarına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılara hastane görevlileri müdahale etti.
Olay, saat 01.30 sıralarında Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli kişi ya da kişiler, hastane önünde bekleyen ve hastaneye yeni geldikleri belirtilen hasta yakınlarına ateş açtı. Açılan ateş sonucu hastane önünde büyük panik yaşanırken, saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında yaralananlara ise hastane görevlileri müdahale etti. Olayın ardından özel harekat polisi ve çevik kuvvet polis ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

Sadi Konuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE HASTANE ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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