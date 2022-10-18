Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın

18.10.2022 02:30

Gelen son dakika haberlerine göre BEŞİKTAŞ'ta 2 katlı ahşap kafenin üst katında yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta 2 katlı ahşap kafenin üst katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 24.00 sıralarında  Arnavutköy Mahallesi'nde iki katlı kafede çıktı. Bebek Arnavutköy Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap kafenin üst katında başlayan yangın giderek büyüdü. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yan taraflarda bulunan ahşap binalara da sirayeti önledi. Polis ekipleri de müdahale sırasında çevrede önlem aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafeden yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Çıkan yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.


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Son dakika haberi! İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 2 KATLI KAFEDE YANGIN Son dakika haberi! İSTANBUL-BEŞİKTAŞ'TA 2 KATLI KAFEDE YANGIN Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 2 katlı kafede yangın - Son Dakika
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