İstanbul'da korkunç olay! Kızı evdeyken karısını ve baldızını öldürüp fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
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İstanbul'da korkunç olay! Kızı evdeyken karısını ve baldızını öldürüp fotoğraflarını yayınladı

17.09.2022 20:48
İstanbul'da korkunç olay! Kızı evdeyken karısını ve baldızını öldürüp fotoğraflarını yayınladı

İstanbul Beylikdüzü'nde çocuğunun evde olduğu sırada önce tartıştığı baldızını ardından da karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı son bir kez fotoğraf çektirdiği kızını bir esnafa bıraktı. Daha sonra cansız bedenlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren zanlıyı polis ekipleri kanlar içinde buldu.

Beylikdüzü'nde Ferhat Boduroğlu isimli şahıs, kızını bir odaya kitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u yaşadığı dubleks evin üst katında defalarca bıçakladı. Daha sonra alt katta bulunan mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü.

ÇOCUĞU DA ALIP ARKAŞIYLA BULUŞMAYA GİTTİ

Çocuğunu da alıp evden ayrılan cani koca arkadaşıyla buluşmaya gitti. Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KIZIYLA SON FOTOĞRAFINI VE CANSIZ BEDENLERİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Kızıyla fotoğraf çekildikten sonra, çocuğunu kuaföre emanet eden cani koca, daha sonra arkadaşıyla buluştu. Bu sırada cesetlerin fotoğrafını paylaşıp kendisine zarar veren Boduroğlu'nun ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine geldi.

POLİSLER KAN KAYBEDERKEN BULDU

Katil zanlısının kan kaybettiğini gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ferhat Boduroğlu, tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

Fatma Zehra, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da korkunç olay! Kızı evdeyken karısını ve baldızını öldürüp fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da korkunç olay! Kızı evdeyken karısını ve baldızını öldürüp fotoğraflarını yayınladı - Son Dakika
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