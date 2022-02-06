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İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI - Son Dakika

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

06.02.2022 18:27

BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

BEYOĞLU'nda bir binada çıkan yangında iki kişi hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yangına ulaşmakta güçlük çekti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çukur Mahallesi Zerdali Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcıların kaldığı katta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kanepenin tutuşması nedeniyle o sırada içeride uyuyan iki kişi hafif yaralandı. Bina sakinleri yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler dar sokaklar ve yanlış park eden araçlar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaya olarak yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında içeride yatan iki kişi ellerinden yüzünden hafif yaralandı.

İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI
İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

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İstanbul, Zerdali, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA YANGIN 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI - Son Dakika
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