Son dakika haber | İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber | İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı

12.02.2021 03:31

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul-Çanakkale yolunda ulaşım aksadı.

İstanbul - Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul-Çanakkale yolunda ulaşım aksadı. Göle dönen yolda mahsur kalan bir sürücünün yardımına polis ekipleri koştu.

Gece yarısı etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış Malkara ilçesinde yolları göle çevirdi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla sokak araları zaman zaman göle dönüştü. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan sokaklar yağmur suları ile yıkandı.

Göl manzarasını andırdı

Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddet sağanak, İstanbul - Çanakkale yolunun Malkara girişi civarında yolu göle çevirdi. Çanakkale istikametine giden sürücüler suyla kaplı zeminden geçerken zor anlar yaşadı.

Otomobili iterek, güvenli yere bıraktılar

İstanbul'dan Keşan'a giden bir sürücünün kullandığı otomobil suyla kaplı zeminden geçerken arıza yaptı. Yolda mahsur kalan sürücünün yardımına Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu. Polisler, otomobili yaklaşık 50 metre iterek güvenli bölgeye çekti.

Yolda kalarak, perişan olduğunu ifade otomobil sürücüsü, şiddetli sağanak yağışlarda göle dönen Malkara girişine çözüm bulunmasını istedi.

Son dakika haber | İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
Son dakika haber | İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
Son dakika haber | İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
Son dakika haber | İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı

Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı - Son Dakika


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