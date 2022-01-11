İstanbul'da 15 milyon TL'lik kaçak "cinsel ürün" operasyonu - Son Dakika

İstanbul'da 15 milyon TL'lik kaçak "cinsel ürün" operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekipleri kaçak cinsel içerikli ürün operasyonu düzenledi. Bağcılar ve Fatih'te 1 imalathane, 2 depo ve 1 kargo firmasına yapılan baskınlarda 15 milyon TL'lik kaçak cinsel ürün ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı şekilde yurda sokulan gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere yönelik inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan ekipler Bağcılar ve Fatih'te 1 imalathane, 2 depo ve 1 kargo firmasına baskın düzenledi. Operasyonlarda 404 bin 456 adet cinsel performans artırıcı ilaç, 1,5 ton cinsel performans artırıcı macun, 5 adet dolum makinesi, 1 adet ambalaj makinası olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan cinsel içerikli malzeme ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerin kalp krizi, yüksek tansiyon gibi ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açtığı belirtildi.

Operasyonlarda .D. ve E.Y. isimli 2 şüpheli ise gözaltına alındı.