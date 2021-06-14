Üye Girişi
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI

14.06.2021 16:09

FATİH, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de 8 ayrı adrese düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de 8 ayrı adrese düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda pasaport, çeşitli ülkelere ait döviz cinsi paralar, Hawala sisteminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda belge ve defter ele geçirildi. 32 şüpheliden 11'i tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, Mayıs ve Haziran aylarında göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Döviz Ofisi, Kuyumcu, Para Transfer Merkezi gibi iş yerlerinin de aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Polis ekiplerince adreslere yapılan baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Göçmenleri yurt dışına kaçıran şüphelilerin, ülkeler arasında para transferi için bankacılık sistemi yerine karşılıklı olarak ofisler üzerinden paraları transfer etmek için Hawala yöntemini kullandıklarını belirlendi. Polis ekiplerince adreslerde yapılan armalarda Hawala yöntemini kullanarak elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro, 810 pound, 290 İsviçre frangı ile Hawala sisteminde kullanılan çok sayıda belge ve defter ele geçirildi. Gözaltına ve adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 11'i tutuklandı. 21 şüpheli ise serbest bırakıldı.

2021 YILINDA 22 OPERASYON DÜZENLENDİ

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 2021 yılı içerisinde, toplam 22 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 155 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI
İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu 17:27 İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu 17:16 "Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 17:13 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
Düşerken 17:06 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor 16:40 Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı 15:41 Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

Son Dakika Haberleri
17:32 Hayalleri gerçek oldu! Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba sevinci gülümsetti
17:27 İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Hayalleri gerçek oldu! Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba sevinci gülümsetti Hayalleri gerçek oldu! Kağıt toplayan iki Türkmen çocuğun akülü araba sevinci gülümsetti         
17:32
Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşıp, üzerine not düştü Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşıp, üzerine not düştü         
17:26
Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi         
17:14
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak         
17:01
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin         
16:13
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti         
15:18
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:40:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 32 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement