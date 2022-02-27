Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada

27.02.2022 13:33

Son dakika haberler... İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada Hırsızlık anları kamerada İstanbul'da toplama 6 ilçede işyerinden, kurumdan ve otodan hırsızlık yapan 5 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada

Hırsızlık anları kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da toplama 6 ilçede işyerinden, kurumdan ve otodan hırsızlık yapan 5 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Bayrampaşa ilçelerinde toplamda 6 adet İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, 2 adet Otodan Hırsızlık ve Oto Hırsızlığı olaylarını gerçekleştirildi. Hırsızlıklar üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelilerin eşkal bilgileri tespit edildi. Çekan B., Ceyhun B., Özgür İ, Azad E., Ozan B. 18 Şubat günü Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Çekan B'nin 14 suç kaydı, Ceyhun B'nin 23 Adet suç kaydı, Özgür İ.10 adet suç kaydı, Azad E'nin 17 adet suç kaydı ve Ozan B'nin ise, 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. 5 şüpheli de yapılan yapılan işlemlerinin ardından 20 Şubat günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada
Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada

YORUMLAR
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Hırsızlık, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İstanbul'da 6 ilçede hırsızlık yapan şahıslar kamerada - Son Dakika


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