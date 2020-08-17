ALİ ABLAY/ İstanbul'daki 3 ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 60 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan narkotik polisi 14 Ağustos günü Güngören, Şişli ve Esenyurt'taki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 45 kilo 300 gram skunk, 10 kilogram metamfetamin, 3 kilo 650 gram esrar, 1 kilogram hap, 3 hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler, tabanca, 13 mermi ve bin 825 lira ele geçirildi. Operasyona Volt isimli narkotik köpeği de katıldı. Düzenlenen operasyonlarda 2'si yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.