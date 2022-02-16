Üye Girişi
Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü

16.02.2022 16:49

İstanbul Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazi Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunun çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü
Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü
Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü
Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü
Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü

YORUMLAR
500

Akaryakıt, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:05:32. #1.13#
SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunun yönetim binasının çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement