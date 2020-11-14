Son dakika haber: İstanbul'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

14.11.2020 04:47
Son dakika haber: İstanbul'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Şişli'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de 6 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak'ta bulunan bir apartmanın beşinci katında yer alan dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak içerisinde önlem alınırken, daire içerisinde mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişi görevlilerce kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken dumandan etkilenen kişi, müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İtfaiye, Yangın, Şişli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Best Model'in ardından 16 yaşındaki Ceyda Toyran'ın Miss Model seçilmesi tartışma yarattı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı         
00:47
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum         
20:40
Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın         
20:08
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı         
18:29
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti Sancak verme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komandolara yaptığı konuşma tüyleri diken diken etti         
12:05
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 04:50:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İstanbul'da apartmanda çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei