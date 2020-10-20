Son dakika haberleri | İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon: 156 gözaltı
20.10.2020 12:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 246 ekip ve 628 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 246 ekip ve 628 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul genelinde bugün sabaha karşı önceden tespit edilen 588 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyona 246 polis ve 628 polis katılırken, 156 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında bir kişinin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.
- İstanbul
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