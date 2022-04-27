Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi

27.04.2022 14:44

İstanbul Kağıthane'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden rap şarkıcısı Berk Bayındır'ın cenazesi toprağa verildi.

İstanbul Kağıthane'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden rap şarkıcısı Berk Bayındır'ın cenazesi toprağa verildi.

Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki bir rezidansın 8. katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşerek yaşamını yitiren Berk Bayındır'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Bayındır'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta defnedildi.

"Beta" lakabıyla tanınan rap şarkıcısının cenazesine annesi Belkıs Bayındır, babası Nezih Bayındır, ağabeyi Bahadır Bayındır ile bazı rap şarkıcıları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi
Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi
Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi
Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Sarıyer'de bir kuyuda cenazesi bulunan temizlik görevlisi defnedildi Son dakika haber! Sarıyer'de bir kuyuda cenazesi bulunan temizlik görevlisi defnedildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement