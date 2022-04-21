İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.