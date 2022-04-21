Son dakika haberleri | Çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

21.04.2022 19:33
Son dakika haberleri | Çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI Son dakika haberleri! İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI Yan bakma kavgasında silahlar çekildi: 2'si ağır 4 yaralı Yan bakma kavgasında silahlar çekildi: 2'si ağır 4 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 20:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement