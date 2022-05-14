Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

14.05.2022 21:35

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İstanbul Maltepe'de cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişinin sokakta darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, olayın Maltepe Yalı Mahallesi'nde gerçekleştiği, şüpheli bir kişinin 5 erkek çocuğa internet üzerinden cinsel tacizde bulunduğu, mağdurların daha sonra buluşma yerine gelen şüpheliyi darbettiği belirlendi.

Pendik'te gözaltına alınan şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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