İSTANBUL'da DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri DEAŞ/HİZBULLAH/İBDA-C terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. 3 ilçede 4 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.