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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI

19.11.2021 10:14

İSTANBUL'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 9 ilçede 9 adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 9 ilçede 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Baskın anı kameralarca görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de tespit edilen 9 adrese düzenlenen baskında 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI

Ali Çağlar, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 9 GÖZALTI - Son Dakika


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