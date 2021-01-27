İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 9 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 9 şüpheli gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 9 şüpheli gözaltında

27.01.2021 14:41

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Fatih, Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de bulunan 13 adrese düzenlenen operasyonlara, özel harekat polisleri de destek verdi. Baskın yapılan adreslerde Mısır, Suriye, Rusya ve Gürcistan uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
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