İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var

03.12.2020 00:32
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var, System.String[]

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında Sultangazi ve Sancaktepe'de bulunan adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreslerde yakalanan şüphelilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var

İstanbul, Kamera, Polis, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ Operasyonu; Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


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