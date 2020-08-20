Son dakika haber... İstanbul'da değnekçilik yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen bir kişiyi yakalayarak hakkında işlem gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin "Korsan Otoparkçılık" konusu ile ilgili çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak Fatih ilçesi İmran Öktem Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Ertan A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi" içerikli 79. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Ayrıca şüpheli şahsın yapılan incelemesinde hakkında korsan otoparkçılık suçundan 6 kez işlem yapıldığı tespit edildi. - İSTANBUL