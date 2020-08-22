Son dakika haber... İstanbul'da denizde Kovid-19 önlemleri denetimi yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da emniyet güçleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili denizde denetim yaptı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulamaya Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de destek verdi.

Denetimlerde maske kullanımı, tekne ve yat gibi deniz araçlarının içerisinde dezenfektan bulundurulması gibi konularda inceleme yapan ekipler, tekne sahipleri ile yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Uygulamada vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda durdurulan teknelerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, virüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.