Son dakika haber! İstanbul'da doktor koronavirüs nedeniyle öldü - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul'da doktor koronavirüs nedeniyle öldü
Bir son dakika haberine göre FLORENCE Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
FLORENCE Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Örnek'in bir süre önce yakalandığı koronavirüs sonrası durumunu ağırlaştığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 16:08 Kaynak: DHA
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