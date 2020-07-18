Son dakika haber! İstanbul'da doktor koronavirüs nedeniyle öldü - Son Dakika

Örnek'in bir süre önce yakalandığı koronavirüs sonrası durumunu ağırlaştığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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