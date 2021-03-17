Son dakika haber: İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı
17.03.2021 06:07
Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 11 ilçede 12 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda yabancı uyruklu çok sayıda zanlı yakalanırken, adreslerde aramalar yapıldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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