Son dakika haber... İstanbul'da eylem hazırlığındaki  2 DHKP-C'li yakalandı - Son Dakika

Murat SOLAK -Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan ve örgüt üyelerine patlayıcı madde ile silah temin eden 2 şüpheli yakalandı. Beylikdüzü'ndeki bir işyerinin deposunda yapılan aramalarda ise 16 el bombası ile silah ve mermiler ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin ettiği tespit edilen L.Y. ve M.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında Beylikdüzü'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda ise 16 el bombası, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 mermi, 2 adet kalaşnikof silahına ait şarjör, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, 11 maytap fitili, ateşleme fitilleri ile elektrik kabloları ele geçirildi.