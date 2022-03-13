İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı - Son Dakika
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İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı

13.03.2022 14:25

İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı Kazada yaralanan olmazken, park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu Kağıthane'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı inen otomobil, kayarak sokaktaki vatandaşlara çarptı.

İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı

Kazada yaralanan olmazken, park halindeki 4 araçta maddi hasar oluştu

İSTANBUL - Kağıthane'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda yokuş aşağı inen otomobil, kayarak sokaktaki vatandaşlara çarptı. Feci kaza cep telefonu kameralarına yansırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da perşembe gününden bu yana etkili olan kar yağışının yoğunlaşması ile sokaklar karla kaplandı. Buz tutan yollar sürücülere zorlu anlar yaşatırken, Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir sürücü otomobiliyle buz tutan yokuştan inmek istedi. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 4 araca ve sokaktaki vatandaşlara çarptıktan sonra yol kenarına düşerek askıda kaldı. Kaza anı kameralara yansırken, olayda park halindeki 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntülerde, otomobil yavaşça ilerlediği esnada yokuş aşağı kayarak birden hızlanıyor. Virajı dönerken otomobil park halindeki bir başka otomobile çarparken, sokakta yürüyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor. Kaymaya devam eden otomobil, park halindeki bir aracın yanında duran iki kişiye çarpıyor. Otomobil, bir bina önünde park eden araca çarptıktan sonra durabiliyor.

İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı
İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı
İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı

YORUMLAR
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Kağıthane, İstanbul, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da feci kaza: Kayan otomobil sokakta yürüyenlere böyle çarptı - Son Dakika
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