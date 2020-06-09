Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 86 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 86 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden 86'sı yakalandı.

Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 86 gözaltı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 158 şüpheliden 86'sı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, bugün itibariyle FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, terör örgütünün sivil yöneticileriyle ankesörlü hatlardan görüştüklerine dair tespitler yapılan ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ayrıca ifade de bulunan 8'i aktif görevde 37 şüpheli (1 binbaşı, 3 üsteğmen, 6 teğmen, 17 astsubay, 10 askeri öğrenci) ile aralarında halen aktif olarak kamuda görev yapan 7 sivil yönetici (öğretmen ve doktor) olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu soruşturmanın haricinde yine FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen, 21'i muvazzaf toplam 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği vurgulandı.

Her iki soruşturmada toplam 158 şüphelinin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlediği aktarılan açıklamada, bu operasyonlar sonucunda şu ana kadar 86 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

"İnceleme yapılanların yüzde 69'u sabit telefon kullandı"

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisine sızan mensuplarının tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul'da darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle bugüne kadar haklarında adli işlem yapılan toplam 1.639 şüphelinin incelendiği belirtildi.

Haklarında inceleme yapılan bu kişilerden 1.131'inin (yüzde 69) sivil yöneticileriyle iletişim için kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu telefon hatlarını kullandıkları ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, darbe girişiminin İstanbul ayağına yönelik soruşturmalarda haklarında adli işlem uygulanan 1.639 şüpheli içerisindeki 68 albaydan 49'unun, 35 yarbaydan 29'unun, 70 binbaşıdan 57'sinin, 222 yüzbaşı'dan 198'inin, 160 üsteğmen'den 132'sinin, 67 teğmenden 65'nin, 20 asteğmenden 6'sının, 260 astsubaydan 168'inin, 378 uzman çavuş/uzman erbaştan 155'inin ve 369 askeri öğrenciden 272'sinin örgüt mensuplarından sorumlu sivil yöneticileriyle sabit telefon hatları üzerinden irtibat kurduğu tespit edilmiştir."

"Kontörlü hat ve ankesörden irtibat kuran 4 bin 832 şüpheli tespit edildi"

Açıklamada, örgüt mensuplarından sorumlu sivil şahıslar tarafından, örgüt içi iletişim amacıyla kullanılan kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu telefon hatlarının incelenerek 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar toplamda 25 farklı eş zamanlı operasyon yürütüldüğü belirtilerek, soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim yöntemlerinden biri olarak tespit edilen örgüt mensubu asker şahıslarla bu kişilerden sorumlu sivil şahısların örgütsel irtibat amacıyla kullandıkları büfe, market, fatura ödeme merkezi benzeri yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlanan toplamda 4 bin 832 şüphelinin tespit edildiği vurgulandı.

"Gözaltına alınan 1.621 şüpheli tutuklandı"

Bu kişilerden darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem yapılmayan 3 bin 152 asker hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğine vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bunlardan 2 bin 755 şüpheli yakalanmış, 685 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmış, 350 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 99'u serbest bırakılmıştır. 397'si ise firari olan şüphelilerin yakalanma çalışmalarına devam edilmektedir. Gözaltına alınan 1.621 şüpheli ise tutuklanmıştır."

İstanbul, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 86 gözaltı - Son Dakika

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