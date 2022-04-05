İstanbul'da gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da, gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in (56) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı.
Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışan motosikleti kullanan Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Y.Ç'nin işlemleri tamamlandı.
Gaziosmanpaşa Adliyesinde ifadesi alınan Y.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, Gerz'in motosikletiyle seyrederken şerit değiştiren bir otomobille çarpışması ve yere düşmesi yer alıyor.
Bu arada, Rauf Gerz'in cenazesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Olay
Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in kullandığı motosiklet, Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışmış, motosiklet bariyere vurmuştu. Gerz olay yerinde yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alınmıştı.
Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.
Kaynak: AA
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