İstanbul'da gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

05.04.2022 14:31

İstanbul'da, gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in (56) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı.

İstanbul'da, gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in (56) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı.

Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışan motosikleti kullanan Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Y.Ç'nin işlemleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Adliyesinde ifadesi alınan Y.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, Gerz'in motosikletiyle seyrederken şerit değiştiren bir otomobille çarpışması ve yere düşmesi yer alıyor.

Bu arada, Rauf Gerz'in cenazesi, Çengelköy Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Olay

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in kullandığı motosiklet, Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışmış, motosiklet bariyere vurmuştu. Gerz olay yerinde yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alınmıştı.

Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.

İstanbul'da gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
İstanbul'da gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
İstanbul'da gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

YORUMLAR (1)
  • Cara Murat: görüntülerde çok açık bir şekilde görülüyor. kaza değil cinayet. o şekilde şerit değiştirip sapağa girmeye çalışması. iki motorada çarpabilirdi. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLDÜĞÜ KAZA; SÜRÜCÜ TUTUKLANDI GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLDÜĞÜ KAZA; SÜRÜCÜ TUTUKLANDI GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLDÜĞÜ 'CİNAYET GİBİ' KAZA KAMERADA GAZETECİ RAUF GERZ'İN ÖLDÜĞÜ 'CİNAYET GİBİ' KAZA KAMERADA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da gazeteci Rauf Gerz'in öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı - Son Dakika


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