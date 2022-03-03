Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gecekonduda büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.