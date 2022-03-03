Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

03.03.2022 09:37

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Gecekonduda büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

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Kuran-ı Kerim, İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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