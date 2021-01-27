Son dakika haber! İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı

27.01.2021 18:37
Son dakika haber! İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı, System.String[]

Son dakika haberleri: İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, 26 Ocak'ta "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 52 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 26 kilo 908 gram eroin, 513 gram esrar, 442 gram bonzai, 146 gram skunk, 38 gram kokain, 47 gram metamfetamin, 59 gram kimyasal madde, 4 bin 898 sentetik hap, 1849 uyarıcı hap, 2 tabanca, pompalı tüfek, 21 fişek, 36 bin 990 lira, 5 bin 100 dolar ile 200 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüphelinin de olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 52 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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