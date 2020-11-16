Son dakika haber: İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi Edirne'de tutuklandı

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen, Edirne'de tutuklandı.

İstanbul'da gözaltına alınan FETÖ şüphelisi akademisyen, Edirne'de tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bir üniversitede akademisyen olan FETÖ şüphelisi M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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