Son dakika haber... İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı

23.03.2022 14:55
Son dakika haber... İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişinin alçıpan duvar kırılarak kurtarıldığı bildirildi.

İstanbul Sultangazi'de hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişinin alçıpan duvar kırılarak kurtarıldığı bildirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hastanenin Sultangazi Haseki Yerleşkesi'ndeki 21 No'lu asansörün fren sisteminin hareket halindeyken, dün saat 15.12'de ikinci kat ile birinci kat arasında "ani hareket nedeniyle" devreye girdiği belirtildi.

Bakım firması çalışanları tarafından asansöre müdahale edildiği, ancak asansörün panodan da hareket ettirilemediği ifade edilen açıklamada, kat aralığındaki alçıpanın kırılarak içerideki 2'si personel olmak üzere toplam 13 kişinin asansörden saat 15.58'de tahliye edildiği kaydedildi.

Olayda, vatandaşların sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı, asansörden kaynaklı teknik arızayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı ifade edildi.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, İstanbul, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İstanbul'da hastane asansöründe mahsur kalan 13 kişi alçıpan duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika
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