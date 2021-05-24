İstanbul'da hint keneviri operasyonu: Merdiven altında 13 kök ele geçirildi - Son Dakika

Kağıthane Mobil Park polisi hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine metruk bir binaya baskın düzenledi. Baskında merdiven altına gizlenmiş 10 saksı içerisinde 13 kök hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri yetiştiren şahıs ise gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, Gürsel Mahallesi'nde bulunan terkedilmiş müstakil bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren mobil park polisi, yapılan fiziki çalışmalar sonucunda bir şahsın içeriye girdiğini gördü.

13 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın kenevir yetiştirilmesinde kullanılan malzemeler içeriye girdiğinin tespit edilmesi üzerine eve baskın düzenlendi. Mobil park polisi, merdiven altındaki 10 saksının içerisinde 13 adet kök hint keneviri ele geçirdi. Aramaların ardından kenevirlere el konulurken, Raif Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kenevirler ve şahıs ise Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)