Araçlardan birinde sıkışan bir yolcu, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Her iki araçtaki toplam 9 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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