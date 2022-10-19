Son dakika haber | İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

19.10.2022 09:30
Son dakika haber | İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde gece saatlerinde, Utku Muharrem Kerman'ın kullandığı 14 EK 334 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ekrem Genç'in yönetimindeki 34 DTM 59 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki araçta bulunan 9 kişi ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılardan Ekrem Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Her iki araçta bulunan diğer yaralılar Muhammet Emin Genç, Emrah Genç, Fatmanur Genç, Mihraç Genç, Yeter Genç, Utku Muharrem Kerman, Utku Agocuk ve Ahmet Doğan ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Utku Agocuk'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İstanbul'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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