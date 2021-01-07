Son dakika haber: İstanbul'da ikiz ve sahte plaka operasyonu: 865 plaka ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul'da ikiz ve sahte plaka operasyonu: 865 plaka ele geçirildi

07.01.2021 13:55
Son dakika haber: İstanbul'da ikiz ve sahte plaka operasyonu: 865 plaka ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da ikiz ve sahte plaka yapan 2 işyerine baskın düzenlendi.

İstanbul'da ikiz ve sahte plaka yapan 2 işyerine baskın düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 576'sı basılı halde 865 plaka ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Bağcılar ve Bahçelievler'deki iki iş yerinde sahte plaka basıp suç şebekelerine sattığı ihbarını aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün Bağcılar ve Bahçelievler'e operasyon düzenleyen polis, işyerinde 'TR' ibareli mühürlü farklı illere ait tek ve çift olarak basılmış 576 adet plaka, yine 'TR' ibareli ve plaka hologramlı ve basılmaya hazır boş 289 plaka levhası, 'TR' ve 'D' ibareli plaka kenarlarına takılan 84 şerit, plakalara vurulan 1 soğuk mühür, 1 lazer kesim makinası, 279 tane harf ve rakam içeren baskı kalıpları, plaka boyama aleti, 2 baskı makinası, bir metal kesme makası ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Baskında, söz konusu işyerleri ile bağlantılı; O.H., F.T., M.T., H.B.K., M.Y.E., ve B.E. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyona konu olan 2 işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtilen 6 şüphelinin, bugün adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Diğer taraftan polis tarafından gerçekleştirilen operasyon, emniyet ekiplerinin kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, ikiz ve sahte plaka yapan işyerindeki aramalar ve makinalar yer alıyor. - İSTANBUL

Mali Suçlarla Mücadele, Bahçelievler, Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da ikiz ve sahte plaka operasyonu: 865 plaka ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir aileyi yıkan manzara! Gencecik çocuk, odasında kendini asıp canına kıydı Kumar baskını yapan polisler, kaçan kadını mutfak dolabının içinde buldu Gana Parlamentosu'ndaki Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya dönünce ordu müdahale etti Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti
Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan Mesut Özil sözleri: Bu ay en iyi çözümü bulacağız Arsenal Teknik Direktörü Arteta'dan Mesut Özil sözleri: Bu ay en iyi çözümü bulacağız         
13:42
Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman         
13:23
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde         
12:15
İznik'te asırlık zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor İznik'te asırlık zeytin ağaçları kesilip internetten satılıyor         
12:00
Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı         
11:39
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi         
11:03
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor         
10:05
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 14:07:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İstanbul'da ikiz ve sahte plaka operasyonu: 865 plaka ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei