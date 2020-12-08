Ekipler otobüslerde "14 kural levhası" ve dezenfektan kiti olup olmadığını da baktı.

Jandarma ekipleri, Paşaköy gişelerindeki denetimlerde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolcuların HES kodunu, maske takıp takmadığını ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

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