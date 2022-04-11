Son dakika haberleri: Kaçak sigara ve tütün operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, puro ve tütün mamulleri satan 4 zanlı yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hediyelik eşya ve oyuncak satışı yapıldığı izlenimi verilen iş yerlerinde kaçak tütün ürünlerini depolayıp sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Fatih ve Bağcılar'da tespit edilen iş yerlerine 31 Mart ile 4 Nisan arasında operasyonlar düzenleyen polis, zanlıların depoların duvarlarını kırarak gizli geçitler yaptıklarını, kaçak ürünleri iş yerlerinin gizli bölmelerinde sakladıklarını belirledi.

Adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 13 bin 383 paket sigara, 24 bin 360 paket elektronik sigara tütünü, 71 bin 794 puro, 3 bin 780 paket sigara tütünü, 12 bin 400 paket pipo tütünü ile bu ürünlerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden birinin tutuklandığı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.